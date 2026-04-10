Francesco Flachi, ex attaccante della Fiorentina, commenta così la brutta prestazione degli uomini di Vanoli vista ieri sera contro il Crystal Palace in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno.

Il commento di Flachi

“Ci sono calciatori in squadra che stiamo aspettando da anni, ma che non fanno nulla per migliorare. I difensori marcano senza criterio, fanno contrasti per approssimazione, svogliati: si sente un atteggiamento presuntuoso, e non è solo uno ma è un discorso collettivo. I tifosi fanno sacrifici per loro, riempiono sempre i settori, scortano la squadra ovunque, e questa prova è tutto ciò che gli offrite? Puoi anche giocare male e perdere, ma devi essere gruppo: questo, invece, è inaccettabile”.

“Oggi, i calciatori sono privilegiati perché non c'è più concorrenza come un tempo, quando dovevi sudarti tutto. Oggi non è più così, ma mi chiedo: come mai certi giocatori percepiscono certe cifre? Cosa hanno fatto per guadagnarsele? Ieri si sono visti scambi che non hanno niente a che fare col calcio, non c'è intesa tra compagni, si spera sempre che sbaglino gli altri mentre si fanno sviste da scuola calcio. Ci sono dei limiti, ma dovrebbero faticare per crescere e superarli, non riproporli ogni domenica”.