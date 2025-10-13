Pioli comincia a fare i conti, l'ultima grana si chiama Pongracic. I tanti dubbi su Sohm

Da domani si comincia a fare sul serio, nel senso che si apre la settimana dedicata alla partita contro il Milan per i giocatori della Fiorentina. Ci sarà la ripresa degli allenamenti dopo due giornate di riposo.

E Pioli dovrà cominciare a fare i conti con infortuni e situazioni varie che potrebbero condizionare le sue scelte in vista della gara di San Siro di domenica prossima.

Kean o Piccoli?

Il primo dubbio, anche per ordine di importanza, riguarda sicuramente Kean, delle cui condizioni abbiamo parlato a parte. E' già pronto Piccoli a guidare l'attacco viola in caso di forfait dell'ex Juventus.

L'ultima grana

Anche Pongracic, di ritorno dalla parentesi con la Croazia è da verificare. Anche perché ieri sera ha preso un colpo durante il match contro Gibilterra ed è stato costretto a lasciare il campo al 60'. La speranza è che tutto possa rientrare alla svelta anche da questo punto di vista.

I dubbi su Sohm

E poi ci sono Dodo, Fazzini e Sohm tutti da verificare. I tre o sono usciti male dalla sfida con la Roma o non hanno proprio preso parte (l'elvetico) all'incontro. I dubbi maggiori sono proprio intorno a Sohm, la cui fascite plantare non sembra ancora del tutto risolta.