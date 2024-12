Non perde il passo il Napoli: tre punti in rimonta a Udine e allungo sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella seconda partita di questo sabato di Serie A, giocata al Bluenergy Stadium, tra Udinese e Napoli finisce 1-3.

La cronaca della gara

A passare in vantaggio al 22simo sono i padroni di casa: tocco di mano di Lobotka e calcio di rigore per l'Udinese, con Meret che para su Thauvin, ma che nulla può sulla ribattuta del francese. Nel secondo tempo cambia la musica: prima Lukaku la pareggia al 50simo, su bella imbucata di McTominay, poi i partenopei passano in vantaggio al 76simo col maldestro autogol di Giannetti su azione personale di Neres. Il colpo del KO arriva all'81simo, stavolta con Anguissa.

Come cambia la classifica

Napoli che continua l'inseguimento all'Atalanta, riportandosi a -2 dalla capolista ed allungando nuovamente sulla Fiorentina, che insegue a -4. Udinese che fallisce il sorpasso a Milan e Bologna, stazionando al nono posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 12, Monza 10, Venezia 9.

* = una partita da recuperare.