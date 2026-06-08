Il tentativo di riportare in Argentina un difensore viola. Ma lui..

Nicolas Valentini sarà uno dei tanti giocatori pronti a fare ritorno alla Fiorentina dopo l'avventura in prestito all'Hellas Verona.

Sondaggio argentino

Dall'Argentina, come riportato dal portale delacunaalinfierno.com, l’Independiente avrebbe fatto un sondaggio per capire la fattibilità di un suo ritorno in patria.

La volontà di Valentini

Al Verona Valentini ha collezionato 22 presenze, in una stagione conclusa con la retrocessione dell'Hellas Verona. Al momento, però, l’ex Boca Juniors però non starebbe pensando a un ritorno in Argentina e vuole rimanere ancora in Europa.