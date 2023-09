Tre punti in quattro partite e una difesa falcidiata dagli infortuni: la difficile situazione di Andrea Sottil in vista della Fiorentina

Prima l'importantissimo esordio in Conference League contro il Genk, poi la Fiorentina andrà in trasferta sul campo dell'Udinese per la quinta giornata di Serie A. Una sfida in famiglia tra Riccardo Sottil e il padre Andrea, tecnico bianconero che a dire la verità non se la sta passando benissimo.

Sul piano dei risultati, tre pareggi e una sconfitta in quattro partite, ma anche in fatto di infortuni. I problemi principali riguardano la difesa, considerando che sia Kabasele sia Ebosse sono attualmente infortunati. Difficilmente i due recuperaranno per la sfida contro la Fiorentina, e probabilmente Sottil dovrà schierare l'esordiente Kristensen oppure addirittura cambiare completamente modulo.