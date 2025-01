Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di diversi temi di casa viola, tra cui anche il mercato. Queste le sue parole: “Gudmundsson è normale che sia in crescita. Ha cambiato squadra, ma non posizione. Secondo me è solo una questione fisica. Da quando è arrivato a Firenze ha avuto due infortuni che gli hanno fatto perdere la condizione. Va fatto giocare perché è importante, poi ovviamente dipende anche da lui. Ma credo che ci farà vedere quello che faceva a Genoa”.

E sul mercato: “Io credo che sul mercato la Fiorentina non deve prendere tanto per prendere. Gli esterni? Sottil e Colpani contro la Lazio erano in panchina. Dipende cosa ha Palladino in testa. Con un Folorunsho così giocherà lui, così uno dei due esterni sta sempre in panchina. Secondo me in questo momento siamo apposto sugli esterni. Più che altro serve un vice Kean. Se gli prende un raffreddore siamo messi male. Se devi prendere un esterno tanto per prendere, meglio prendere una punta. Arnautovic? E' un buon giocatore. Ma all'Inter non gioca mai e viene a fare la panchina alla Fiorentina?”.