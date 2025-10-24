Benedetto Ferrara: "La Fiorentina ha un altro spirito e inizia a giocare a pallone. Una serata antidepressiva"

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la partita fra Fiorentina e Rapid Vienna, terminata 3-0 per i viola, sulle pagine de La Nazione.

Belle notizie

“Belle notizie da una serata antidepressiva - Scrive Ferrara - La Fiorentina inizia a giocare a pallone, vince senza se e senza ma, va in vantaggio e non si fa rimontare. E poi: Dzeko trascina e segna, Fagioli mette un passo fuori dal buio, Gud entra e la mette dentro, Pioli finalmente sceglie un centrocampo a tre, la Fiorentina sembra avere un altro spirito. E lasciamo perdere l'avversario. A questo punto della stagione non esiste un paragone tra la Conference e serie A”.

Fagioli e Gud

Ferrara continua la sua analisi concentrandosi sui giocatori con più qualità nella rosa viola: “La squadra ha dimostrato di voler reagire alle difficoltà. E non è un caso se stanno venendo fuori i creativi. Fagioli deve confermare i progressi, ovvio. Ma senza un centrocampista di qualità tutto diventa più difficile. L'ex bianconero e Gud sono fondamentali per immaginare una risalita. Beh, finalmente chi ha un cuore viola dopo questa partita potrà tirare fuori un sorriso. Dopo tanta malinconia questa somiglia a una botta di vita. Non resta che prenderci gusto”.