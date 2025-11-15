Altro che fortino, ormai banchettare al Franchi va di moda. E i cantieri? Sì ma un anno fa la Fiorentina volava a quota 40

Il primo passo della nuova partenza, dovrà essere una sorta di unione rinnovata tra la Fiorentina e i suoi tifosi, che fin qui hanno visto quasi solo sconfitte coi propri occhi, al Franchi. Un inedito assoluto nella storia viola, che ha sfiorato l'en plein in negativo se non fosse stato per il rocambolesco 2-2 acciuffato in extremis contro il Bologna.

Quello che una volta era un fortino, oggi è un luogo dove va di moda banchettare, come scrive La Nazione. Dal Napoli a Como, Lecce, Roma e (quasi) Bologna appunto. C'è chi si lamenta dei cantieri ma sono gli stessi che un anno fa non impedivano alla Fiorentina di battere tutte le big e veleggiare verso quota 40 punti nella gare casalinghe. Uno score importante e molto più attinente alla storia viola.