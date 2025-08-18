VIDEO - Arriva il primo gol con la nuova squadra per un attaccante viola in prestito
E' arrivata ieri la prima rete ufficiale con la maglia del Dolomiti Bellunesi per l'attaccante di proprietà della Fiorentina Eljon Toci nella Coppa Italia Serie C. La squadra di Belluno sfidava l'Union Brescia, club nato dalle ceneri dello storico Brescia.
Un gol amaro
Gol amaro per Toci, che aveva pareggiato momentaneamente la sfida al Rigamonti di Brescia, poi vinta dai padroni di casa per 2-1 che hanno passato il turno.
Il video della rete
L'ex attaccante della Fiorentina Primavera ha il contratto con la società viola in scadenza nell'estate del 2026. Questo il video del gol:
