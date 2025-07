Niente Verona per Moreno: l'argentino lascerà la Fiorentina in prestito per un'avventura in Liga. I dettagli

La Fiorentina è al lavoro sul calciomercato, anche per quanto riguarda le uscite. Uno dei nomi è Matias Moreno, difensore centrale che ha trovato poco spazio e può partire in prestito. Si era parlato della possibilità Hellas Verona, insieme a Nicolas Valentini, ma il suo futuro non sarà in gialloblù.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Moreno è in procinto di lasciare la Fiorentina per passare al Levante in prestito, con diritto di riscatto a disposizione dei rossoblù. I club stanno definendo in queste ore gli ultimissimi dettagli che sbloccheranno definitivamente la partenza dell'argentino verso la Spagna.