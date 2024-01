Anche la Fiorentina sul "nuovo Bellingham": il talento gallese che piace a mezza Europa

La Fiorentina monitora un giovane talento

Anche se la priorità sarebbe risolverebbe i problemi del presente, la Fiorentina non smette di pensare al futuro. In tal senso emerge l'interesse del club viola per Jordan James, centrocampista gallese classe 2004 del Birmingham (Serie B inglese) considerato uno dei maggiori talenti d'Inghilterra.

Estimatori da tutta Europa

Stando a quanto riporta il portale britannico HITC, James ha attirato l'interesse di numerosi club inglesi tra cui Newcastle, Brighton e Brentford, ma anche esteri come Lipsia, Siviglia e Monaco. Atalanta e Fiorentina sono le pretendenti italiane, per questo talentino che molti considerano il nuovo Bellingham e la cui valutazione si aggira già intorno agli 11 milioni di euro.