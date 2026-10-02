Mastantuono e una serenità ritrovata a Firenze. E il futuro? Niente (o quasi) vieta a Fiorentina e Real di rimettersi d'accordo

Che a Franco Mastantuono piaccia andare di fretta, questo lo dice la sua storia, la sua vita, i suoi record infranti fin da giovanissimo. E così l'argentino potrebbe dare massima disponibilità a Vanoli già per la partita contro il Genoa.

A Genova?

Il classe 2007, però, giocherà l’ultima gara con l’Argentina nella notte tra martedì e mercoledì e dopo il lungo viaggio di ritorno tornerà ad allenarsi in gruppo soltanto per la rifinitura di venerdì, a 24 ore dalla gara di Marassi. Difficile essere al 100%, ma l'ultima parola spetterà a Vanoli.

E in Argentina?

Intanto dall'altra parte dell'oceano c'è l'annosa questione del post Messi, prossimo a lasciare la maglia dell'Argentina. Nell'ultima gara Scaloni ha preferito Nico Paz e Prestianni a Mastantuono, che però è subentrato facendo vedere buone cose.

Serenità fiorentina

Mastantuono continua a correre, forte anche di una serenità ritrovata a Firenze. “Mi sento benissimo in Italia, mi sento molto più libero, è cambiata la mia vita ed è stato un bel cambiamento” ha detto dopo il match con l'albiceleste. Il futuro lo si vedrà a fine stagione, quando scadrà l'accordo tra Real e Fiorentina per il prestito secco. Nulla, però, vieta ai due club di trovare l’intesa per prolungarlo di altri dodici mesi. I nuovi regolamenti infatti vietano i prestiti biennali, ma non di stipularne ex novo un altro allo scadere del primo. In pratica: Mastantuono al termine della stagione dovrebbe tornare al Madrid, ma dal 1 luglio in poi (con lo scattare della stagione ‘27/’28) non ci sarebbero ostacoli di sorta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.