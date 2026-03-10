Bucchioni: “Vanoli via? In questi casi spesso basta la scossa, non serve un genio. Fa innervosire vedere foto al ristorante di calciatori che…”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato della prova viola col Parma soffermandosi sulla difficile e preoccupante situazione attuale della Fiorentina, sotto vari aspetti.

‘Vanoli non è riuscito a lavorare sulla testa dei giocatori’

“Col Parma una partita ancora più brutta che contro l’Udinese, squadra più forte e fisica del Parma. I ducali avevano anche assenze pesanti, oltretutto. La partita andava vinta a tutti i costi, e non averlo fatto procurerà problemi ulteriori alla Fiorentina. Una prova indegna, non aver visto grinta nemmeno di fronte ad un avversario malleabile. Vanoli non ha cambiato nulla con le sostituzioni, è in netta difficoltà, è il più impaurito di tutti e basta vederlo in faccia. Non è riuscito a lavorare sulla testa dei calciatori”.

‘Spesso in questi casi basta la scossa in panchina’

“Cambiare allenatore? In questi casi spesso basta la scossa, non serve un genio. Continuare a vedere foto postate da calciatori che vanno al ristorante, fanno festa… e poi li vedi in campo. Ma avete capito che state portando in Serie B una piazza storica? Fa innervosire tutto questo. La salvezza è una cosa tra Fiorentina, Lecce e Cremonese. Il Genoa ha svoltato, il Torino ha tanti punti di vantaggio che oggi fanno la differenza”.

“Con il Rakow titolari o no? Difficile dirlo, la squadra fa acqua con riserve e titolari. Cosa si vuole fare con la Conference? Mi pare di aver intuito da alcune dichiarazioni che non è più un obiettivo ma un fastidio. Oggi la cosa più importante è salvarsi, non dico si festeggi se si esce dalla coppa… ma si aumentano le possibilità di salvezza".