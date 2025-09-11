La Fiorentina chiude la campagna abbonamenti con un buon incremento. Il dato esatto definitivo

Da 12100 a 13478. Nel giro di un anno, aumentano di oltre 1300 gli abbonati alla Fiorentina che ha chiuso così la propria campagna di sottoscrizioni stagionali.

Entusiasmo e attaccamento

Un dato importante, che fa capire come ci sia una buona dose di entusiasmo che si respira all'interno della tifoseria viola che va ad unirsi ad un attaccamento alla maglia e alla squadra che hanno pochi eguali in Italia.

Franchi ancora a scartamento ridotto

Ovviamente questo è anche un dato che continua ad essere inficiato dal fatto che il Franchi resta a scartamento ridotto a causa dei lavori di rifacimento che impediscono di usufruire di diversi settori dell'impianto. Altrimenti il numero sarebbe stato certamente superiore.