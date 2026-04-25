Nzola e una partita proprio con la Fiorentina per evitare al club viola... un altro anno di contratto
M'Bala Nzola
Sembra aver trovato una sua dimensione più idonea al Sassuolo, M'Bala Nzola che è ancora di proprietà della Fiorentina ma senza chance di rientrare nei piani viola. L'angolano si gioca il posto con Pinamonti per il match di domani al Franchi, dove in ballo c'è anche il suo possibile riscatto da parte dei neroverdi: 3,5 milioni il costo eventuale.
Se così dovesse andare, la Fiorentina risparmierebbe l'ultimo anno di contratto e la necessità di dovergli trovare una nuova sistemazione, dopo i prestiti a Lens e Pisa. Le sorti di Nzola potrebbero decidersi proprio contro la Fiorentina.
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