Mastantuono nuovo '10' dell'Argentina? Gugnali: "Maglia che pesa, ecco a chi darei questa responsabilità"
Dopo l'addio alla Nazionale da parte di Lionel Messi, in Argentina e non solo un tema caldo riguarda colui che erediterà dalla Pulce la maglia numero 10 dell'Albiceleste. Un argomento che, in qualche modo, tocca da vicino anche la Fiorentina.
Mastantuono in corsa
Tra i giocatori in ballo c'è infatti anche Franco Mastantuono, approdato in estate alla Fiorentina dal Real Madrid per giocare con continuità e pienamente nel giro della Nazionale di Lionel Scaloni. Il talento viola deve però guardarsi dalla concorrenza di un altro giocatore di Serie A ovvero Nico Paz, che sta strabiliando nelle file del Como.
Il parere di un ct
Riguardo al post Messi Tuttomercatoweb.com ha intervistato Claudio Gugnali, attuale ct dell'Argentina Under 20 ed ex vice della Nazionale maggiore. Dalle sue parole emerge una terza via: "Difficile rimpiazzare Messi: la numero 10 dell'Argentina ha un peso enorme. Fra i due che lei ha detto nomino un terzo nome: Julian Alvarez".