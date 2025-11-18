Funaro va in Svizzera...ma senza cronoprogramma per lo stadio. L'intento della delegazione
Giovedì prossimo una delegazione del Comune di Firenze, composta dal sindaco Sara Funaro, dall'assessore allo sport Letizia Perini, accompagnata dai progettisti di Arup e da rappresentanti della Fiorentina, si recherà a Nyon, presso la sede dell’Uefa.
L'intento è quello di illustrare lo stato dei lavori al Franchi e i servizi che la città offrirà ai tifosi se Firenze sarà scelta come una delle sedi di Euro 2032 scrive in merito il Corriere Fiorentino.
Niente cronoprogramma: “Conta la data di fine lavori”
Non è previsto però che il Comune presenti l’atteso cronoprogramma dei lavori. Questo perché “la data che interessa alla Uefa rispetto al cronoprogramma - ha spiegato la Perini - è quando termineranno i lavori, ovvero il 2029”.
“Appuntamento interlocutorio”
“È un appuntamento interlocutorio - ha fatto sapere invece la Funaro - tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026”.