Dalla Spagna smorzano l'entusiasmo viola: distanza fra Fiorentina e Siviglia per Oso, che potrebbe anche rinnovare...
Secondo ElSevillista, testata sportiva della città andalusa, la trattativa fra Fiorentina e Siviglia per il terzino sinistro spagnolo Oso non sarebbe così vicina alla chiusura.
Distanza sulla cifra
Il giornale, molto vicino alla squadra biancorossa, rivela come ci sia ancora un certo margine fra l'offerta viola e la richiesta degli spagnoli. Il club iberico vorrebbe infatti ottenere tutti i venti milioni della clausola rescissoria, prezzo che la Fiorentina non vuole raggiungere.
Scadenza e rinnovo
Il calciatore va in scadenza fra un anno. Questa è sicuramente una leva a favore dei viola, ma il club andaluso starebbe cercando di rinnovare il contratto con il terzino, così da non doverlo cedere a prezzo di saldo.
💬 Commenti (2)