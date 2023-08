Il CT angolano fa un bel favore a Nzola e alla Fiorentina. Un'assenza che non è passata inosservata

Il selezionatore della nazionale angolana, Pedro Gonçalves, non ha convocato il centravanti della Fiorentina, M'Bala Nzola, per la partita che verrà disputata il 7 settembre contro il Madagascar.

Un bel favore davvero fatto al giocatore e al club viola, perché così Nzola potrà essere regolarmente a disposizione di Italiano per la partita contro l'Inter e non dovrà sobbarcarsi alcun lungo viaggio per andare e tornare dall'Africa.

Un'assenza questa che non è passata di certo inosservata, perché fin dopo l'uscita della notizia sui social, ci sono stati molti commenti in merito. Comunque l'Angola è a un passo dalla qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa e la partita contro il Madagascar, già eliminato, conta relativamente.