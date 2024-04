Sentite Sacchi: "Vincere facendo i debiti significa barare. E in Italia c'è una squadra che lo fa"

Quella del fair play finanziario e della parità dei diritti tra i club di Serie A è una battaglia portata avanti da tempo dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Sul tema si è espresso senza mezzi termini l'allenatore Arrigo Sacchi: “Vincere facendo i debiti - ha detto in occasione della presentazione del suo libro ‘Il realista visionario’ - significa barare, e l'Inter lo sta facendo”.

“In Italia abbiamo snaturato il calcio"

“C'è questa tendenza - ha specificato Sacchi - ad arrivare agli obiettivi agendo da furbi. bisogna uscire da questa situazione, altrimenti il calcio italiano sarà sempre in crisi. Parlando di tattica, invece, vedo che oggi si punta tutto sulla tattica e sull'errore dell'avversario. Il calcio è nato come uno sport offensivo e di squadra, in Italia lo abbiamo trasformato in difensivo e individuale”.