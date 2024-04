Graziani: "Il quarto posto di inizio stagione ha illuso tanti tifosi. Italiano criticato, ma la verità è un'altra"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L'errore di Italiano è stato parlare pubblicamente del suo futuro. Per come la penso io, certe dichiarazioni non sarebbero dovute uscire a questo punto della stagione, con ancora tante cose in ballo. In questi anni il mister ha fatto qualcosa di importante, abbiamo visto un bel calcio e una squadra che puntava sempre alla vittoria”.

“Il quarto posto di inizio stagione ci ha illuso”

Poi ha aggiunto: “La prima parte di stagione, con quel quarto posto, ha illuso molti tifosi e portato tante critiche nei confronti dell'allenatore. In campionato il percorso non è stato ottimale, è vero, ma nelle coppe sì. Quindi se dobbiamo dare un giudizio generale, non si può non dire che finora Italiano ha fatto un bellissimo lavoro”.