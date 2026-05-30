Polito esalta Aquilani: "Se il calcio italiano non gli concederà un'opportunità in Serie A rimarrei deluso"

Dopo l'eliminazione nel play off promozione a favore del Monza, arrivato comunque dopo uno 0-2 esterno, il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito nel post partita ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa, sottolineando l'importante e decisivo lavoro di Alberto Aquilani. Queste le sue considerazioni a Sportitalia:

“Sono arrivato lo scorso anno tra mille difficoltà, visto che nonostante un grande campionato si era sfaldato un po' tutto. Ho ripianato e abbiamo fatto una semifinale e una finale dimostrando calcio vero, un mix di valori e calciatori e un allenatore e una proprietà straordinaria”.

“Aquilani? Se il calcio italiano non gli concederà un'opportunità in Serie A…"

Un pensiero anche per Alberto Aquilani: “Quando ho scelto Alberto c'erano tanti dubbi, soprattutto per la stagione vissuta a Pisa, al di sotto delle aspettative. A malincuore, però, devo dire che se il calcio italiano non gli concederà un'opportunità in Serie A significherà che sta andando in un'altra direzione. Con lui ho costruito un rapporto che va ben oltre il calcio: faccio fatica a immaginarmi lontano da Alberto, così come credo lui da me. Ma il calcio è anche questo: prenderemo atto di ciò che accadrà”.

“Futuro? La mia priorità è il Catanzaro”

Ha poi concluso parlando del suo futuro: "Non ho parlato con nessun club, si sono dette tante cose. Sono anni che faccio grandi cose con piccole risorse, quindi è giusto che il calcio ritorni qualcosa. Dove e in che modo ancora non lo so, la mia priorità sarà sempre Catanzaro, ma devo essere lucido e freddo nelle valutazioni. Staremo a vedere cosa accadrà".