Terim: "Firenze è il più grande vantaggio della Fiorentina. Vanoli ha grandi meriti per la salvezza raggiunta"

Questa mattina sul portale sportivo Tuttomercatoweb.com è apparsa una breve intervista all’ex allenatore di Fiorentina e Milan Fatih Terim, che ha avuto modo di dire la sua sull’ultima stagione della squadra viola.

"Quando si parla di un club come la Fiorentina non si dovrebbe partire dalla parola "paura", ma non si può ignorare la realtà. Anche perché nel calcio tutto può cambiare in modo molto rapido: puoi precipitare in un attimo, soprattutto in un campionato competitivo come la Serie A. Bisogna porsi due domande: 'Cosa stiamo sbagliando?' e 'Come possiamo rimediare?"'.

“Firenze ama la sua squadra, e quest'anno sarà stata una sofferenza”

Per ripartire, il turco ha suggerito di sfruttare di più una città conosciuta in tutto il mondo come Firenze: "La Fiorentina è un grandissimo club, con storia, cultura, tifosi e una città come Firenze alle spalle. Lo dico sempre: Firenze è il più grande vantaggio della Fiorentina. La città ama profondamente questa squadra, vive ogni sua gioia e ogni sua sofferenza. Questa è una base fortissima, che molti club non hanno. Credo che la Fiorentina debba essere una squadra abbracciata dal suo popolo. Trasformare la forza dei tifosi da pressione a sostegno è fondamentale. Quando i giocatori sentono che il loro impegno viene riconosciuto, tutto cambia".

“La mia Fiorentina era una squadra spettacolare”

Ha poi aggiunto: "Nella stagione 2000-2001 uno dei nostri principali meriti fu costruire una squadra capace di andare oltre le aspettative e di giocare un calcio spettacolare indipendentemente dai risultati. Giocavamo sempre per attaccare, anche con due o tre punte, pressando continuamente gli avversari".

“Vanoli si è preso la squadra sulle spalle”

E in quella squadra c'era anche Paolo Vanoli, l'uomo che ha condotto i viola alla salvezza: "Ha portato sulle spalle una responsabilità importante e ha saputo far rialzare una squadra che era caduta. Futuro? A prescindere da chi siederà in panchina la Fiorentina ha il potenziale e la forza per riprendersi. I prossimi anni saranno molto diversi".