La Fiorentina rammaricata, il Milan irritato: i guai delle nazionali mettono d'accordo i due club

Infortuni a catena. Questa tornata di partite delle varie nazionali ci ha offerto questo panorama.

E sia la Fiorentina che, soprattutto, il Milan sono a leccarsi le ferite per quello che è successo negli ultimi giorni.

Viola rammaricati

Il club viola ha dovuto purtroppo vedere l'elemento più importante della rosa, Moise Kean, andare ko durante Estonia-Italia. Una piccola speranza che possa esserci contro il Milan esiste, ma è molto, molto più probabile che il centranti ritorni in campo la prossima settimana.

Milan arrabbiato

Se Atene piange, Sparta non ride, anzi. Il Milan è letteralmente infuriato per come sono stati gestiti alcuni giocatori fondamentali per la sua rosa. Christian Pulisic non ci sarà contro la Fiorentina. Si è presentato in condizioni precarie in ritiro con gli Stati Uniti, ma il selezionatore, Mauricio Pochettino, ha deciso di schierarlo lo stesso con il risultato che si è procurato un risentimento ai flessori che lo metterà fuori gioco per un po'. E anche Adrien Rabiot, di ritorno dalle gare con la Francia, è fortemente in dubbio per la sfida di San Siro (oggi conosceremo le sue condizioni):