Stadio Franchi: Accorgimenti straordinari per la sicurezza. Il reperimento di 1,1 milioni euro attraverso...

Proseguono i lavori allo stadio Artemio Franchi e la presenza della Fiorentina durante gli stessi ha richiesto accorgimenti straordinari per garantire sicurezza e per permettere ai tifosi di entrare regolarmente allo stadio.

Tra le soluzioni adottate ci sono quella dell'installazione di una rete anticalcinacci per prevenire il distacco di calcestruzzo e anche l'inserimento di pannelli divisori che servono per separare le aree del cantiere dalle altre libere dai lavori.

Misure queste finanziate attraverso la rinuncia (momentanea) ad installare 9 mila seggiolini nuovi della tribuna d'onore e della Ferrovia. In questo modo si sono trovati 1,1 milioni di euro per esigenze più immediate.