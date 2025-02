Funaro: "La vittoria di giovedì è stata un'emozione unica: i tifosi hanno creato un clima speciale. I lavori al Franchi.."

Questo mattina la sindaca di Firenze Sara Funaro, ai margini dell'inaugurazione di un nuovo campo da basket nel centro storico, ha avuto modo di commentare la vittoria di giovedì della Fiorentina di Raffaele Palladino contro l'Inter, oltre che tornare a parlare del restyling dello Stadio Franchi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le emozioni per la vittoria di giovedì sono state tante. Deve dire che, non solo da prima cittadina ma da grande tifosa della Fiorentina, ritrovarsi con uno stadio che esplodeva di gioia e che ha accompagnato la squadra per tutta la partita è stata un'emozione straordinaria. Sappiamo tutti la vicenda che ha portato al posticipo della partita, che di fatto ha stretto tutta la città di Firenze attorno ad Edoardo Bove. Per fortuna con il lavoro dei medici di Careggi e alla tenacia del ragazzo è finita nel modo migliore, ma è stato un momento di recupero di emotività molto forte. E' stato un momento ancora più importante per la Fiorentina e tutta la città”.

“I lavori al Franchi stanno procedendo secondo gli step prefissati”

Qualche parola anche sui lavori dello Stadio Franchi: “Stiamo andando avanti come avevamo già detto. Dopo l'ultima riunione in prefettura stiamo lavorando sulla variante per completare il primo lotto che riguarda la Fiesole e parte della Maratona, per poi dopo proseguire con il resto. Tutto sta andando avanti secondo quelli che erano gli step stabiliti. Quando avremo tutti i passaggi conclusi, riusciremo a dare un cronoprogramma anche per il resto dell'impianto”.