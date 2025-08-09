Il noto giornalista fiorentino, Enzo Bucchioni, ha parlato a Radio Bruno al termine della partita fra la Fiorentina e il Manchester United per analizzare la prestazione della squadra viola in Inghilterra.

La prestazione della squadra

“Non si può non essere insoddisfatti di questa prestazione, è stata una partita vera - ha detto Bucchioni - I primi venticinque minuti sono stati giocati da grande squadra, dando lezioni di calcio al Manchester United. Siamo ancora al 9 di agosto, ma la squadra è molto avanti nel recepire i dettami di gioco di Pioli. Tra l'altro una prestazione del genere con un esordiente in campo come Sohm, che senza conoscere meccanismi e compagni di squadra ha fatto vedere che tipo di giocatore è. Certamente non è da questa partita che si può capire se un giocatore è un campione, ma si è visto che Sohm sa giocare la palla di prima, sa fare i movimenti giusti ed è capace anche di segnare; è perfetto per la squadra di Pioli”.

I protagonisti e considerazioni di mercato

Bucchioni prosegue indicando i giocatori che lo hanno impressionato di più durante la partita: “Fagioli ha giocato ad occhi chiusi all'inizio poi è calato anche lui, ma con Sohm forma una coppia titolare che si sposa molto bene. Penso però che a centrocampo qualcosa sarà ancora fatto, si parla di Nicolussi Caviglia; per me è perfetto per completare il reparto. Con Pongracic hai trovato la guida della difesa che ti mancava, il croato sta facendo un'estate davvero buona. Se dovesse uscire Comuzzo non mi preoccuperei troppo, con un'offerta alta è necessario darlo via per acquisire un difensore ancora più adatto al sistema di gioco di Pioli. Kouadio oggi mi ha fatto una grande impressione, certo non può essere lui il sostituto di Comuzzo, ma può emergere dal vivaio come il friulano, mi sembra più avanti persino di Kospo. Anche Marì potrebbe essere in uscita, ci incastra poco con la difesa alta di questa Fiorentina”.