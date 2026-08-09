Il Benevento 'vince' la Fiorentina: pirotecnico successo sul Ravenna. Ecco il primo avversario in Coppa Italia

Sarà il Benevento il primo avversario ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso in Coppa Italia.

Doppio svantaggio

I campani hanno vinto il loro turno dei 64esimi di finale contro il Ravenna, con un pirotecnico 5-3 al ‘Vigorito’. E dire che gli emiliani si erano portati sullo 0-2 dopo un quarto d'ora grazie a Vinicius e Maggio.

Rimonta delle Streghe

Parità ristabilita prima della fine del tempo, grazie a Prisco e Salvemini. A inizio ripresa però 2-3 ancora a firma di Vinicius, prima del rush finale della squadra di Floro Flores. Prima Romano e poi Scognamillo per il 4-3 e poi Salvemini per il 5-3 finale, nel recupero.

Appuntamento a venerdì prossimo alle 21.15 dunque, con Fiorentina-Benevento.