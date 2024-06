Un altro centravanti sì ma prima c'è da spedire altrove Nzola: Riso è il jolly nella manica di Pradè per arrivare a Lucca

Sarà Kean da solo o Kean con un altro attaccante? E' il dubbio che circonda il reparto offensivo viola, all'ennesimo restyling. Secondo La Gazzetta dello Sport il piano della Fiorentina è quello di liberarsi prima di Nzola per poi puntare su un nuovo volto. Uno dei preferito di Pradè è Lorenzo Lucca, reduce da 8 reti con l'Udinese: il suo procuratore è Beppe Riso, lo stesso di Palladino. Per questo la carta dell'agente-confidente potrebbe essere come d'abitudine quella determinante.