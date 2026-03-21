Quest'oggi il volto Mediaset e grande tifoso dell'Inter Giacomo “Ciccio” Valenti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come arriva la squadra di Chivu alla sfida contro la Fiorentina.

“Ormai ho una certa età e seguendo da sempre l’Inter, sono ormai abituato a qualsiasi cosa. Sappiamo che questa squadra è un po’ pazza per tradizione. Se restiamo comunque i favoriti per lo Scudetto? Sicuramente mi tocco. Penso una cosa, che ho sempre pensato anche in passato come nell’anno del triplete: se in questo momento atterrasse una navicella aliena e sentisse i discorsi sull’Inter penserebbe che i nerazzurri sono ultimi in classifica. In realtà siamo primi. Il fatto è che questa squadra ha degli alti e bassi ma resta sempre lassù in cima”.

“Ci sono due motivi che mi preoccupano particolarmente in vista del finale di stagione”

Ha anche aggiunto: “Ci sono due fattori fondamentali che però riguardano noi sostenitori. Uno è la nostra follia autolesionista, che ci porta ad essere ansiosi, e in qualsiasi momento non va mai bene niente. Adesso non va piu bene il vantaggio di 8 punti sul Milan e quello di 6 sul Napoli, non ci va mai bene niente. L’altro, mi permetto di dirlo, che mi sembra che a parte della comunicazione faccia comodo tenere aperto il discorso scudetto a tre squadre. Chiaramente a livello economico varrebbe di piu di un campionato già concluso ad inizio marzo”.

“Firenze negli anni è sempre stata una trasferta tosta per l'Inter”

Ha voluto dire qualcosa anche sulla trasferta di Firenze: “Adesso ci si trova davanti ad una trasferta che negli anni si è sempre distorta tosta, contro una squadra che ha una classifica che è abbastanza bugiarda nei valori. Putropppo quest’ano i viola non hanno fatto un grande cammino, ma per la rosa sicuramente è da considerarsi qualcosa di inaspettato. Passo da 60 anni le estati a Castiglioncello ed ho quindi molti amici di fede viola, con cui continuano gli sfotto quotidiano. Onestamente mi sembra sia stata molto bugiarda la prima parte di stagione, mentre adesso è rientrata in carreggiata tornado a giocare a calcio. A Firenze mi ricordo tantissime partite complicate per l’Inter, e credo che domani sarà la stessa cosa. Senza dimenticare le assenze di Lautaro e di Bastoni, anche se recuperiamo Calhanoglu”.

“Ecco chi ruberei alla Fiorentina”

Ha poi concluso parlando dell’annata della Fiorentina: “Nonostante tutto la rosa viola non è scarsa, anzi ci sono molti giocatori di valore. Personalmente io prenderei diversi giocatori dalla Fiorentina. Fagioli, per me è un grande talento, mi piace Kean, anche Mandragora, Gudmundsson. Son tanti i giocatori validi che giocano a Firenze. Ci sono diversi elementi di valore. Mi fa strano pensare a quel girone d’andata che ha fatto la Fiorentina. Spero sia una bella partita”.