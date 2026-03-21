Galloppa: "Fiero dei miei ragazzi dopo la partita contro la Roma. Attenzione al Cagliari: farà di tutto per vincere"

Alla vigilia della trasferta di domani contro il Cagliari, l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa questa mattina ha presentato e analizzato la sfida ai canali ufficiali del club.

“Ho avuto grandissimi segnali dall’ultima partita contro la Roma, infatti ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perche secondo me hanno fatto una prestazione di livello concedendo solo un tiro in porta a quella che adesso è la prima squadra in classifica. Vedere la partita dall’alto mi ha portato a vedere le cose in modo migliore: ho visto una squadra con identità e personalità, e per questo sono molto contento”.

“Il Cagliari farà di tutto per metterci i bastoni tra le ruote”

Ha poi analizzato anche gli avversari di domani, il Cgliari: “Penso che sia una delle partite più difficili che ci possono capitare in questo momento, perché lì l'ambiente è diverso, stanno lottando per non retrocedere e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo superare questo scoglio in tutte le maniere, attraverso quello che sappiamo fare, vivendola come una grossa prova di maturità per noi. Servirà avere anche la consapevolezza che loro daranno tutto per vincere la partita e non ci concederanno niente, come giusto che sia”.

“I miei ragazzi dovranno dimostrare il loro livello di maturità”

Ha poi concluso: “Dobbiamo essere una squadra forte e matura da questo punto di vista. Noi dobbiamo essere arrabbiati perché non siamo più primi in classifica e anche perché non stiamo raccogliendo quanto ci meritiamo. Loro invece saranno arrabbiati perché non vogliono retrocedere".