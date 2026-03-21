Paratici continua il suo casting per la panchina della Fiorentina: occhi puntati sull'allenatore del Fenerbahce

Oltre ad adoperarsi per riportare la Fiorentina in carreggiata, il nuovo direttore sportivo viola Fabio Paratici è da tempo a lavoro per programmare la prossima stagione. E tra i grandi nodi da sciogliere, al di là di quelli relativi ai singoli calciatori, c’è quello relativo a chi siederà sulla panchina viola. E secondo quanto circola in Turchia, la dirigenza gigliata avrebbe messo gli occhi su un tecnico attualmente impegnato in Superlig Turca.

C'è un italotedesco in lizza per la panchina della Fiorentina

Secondo infatti quanto riportato dal portale turco Fanatik, nella lista dei papabili allenatore della Fiorentina c’è anche Domenica Tedesco, attualmente sulla panchina del Fenerbache. A detta del portale turco, il club della famiglia Commisso sarebbe in costante contatto con l'esperto tecnico, che ha avuto un passato anche sulla panchina della nazionale belga, ritenuto uno dei nomi in cima alla lista del nuovo uomo mercato Fabio Paratici. Il contratto di Tedesco coi turchi, lo ricordiamo, è in scadenza nel 2027.