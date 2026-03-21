Amico d'infanzia e cresciuto per anni nella Roma insieme a Edoardo Bove, il centrale azzurro Riccardo Calafiori ha raccontato a Sport Week il nuovo incontro con l'ex viola in quel di Londra, dove ora giocano entrambi, per Arsenal e Watford:

“Abitiamo nello stesso palazzo. I centri sportivi di Arsenal e Watford sono adiacenti, quindi Edo ha cercato casa nella mia stessa zona. Credo sia destino: una vita insieme nelle giovanili della Roma, ora vicini di casa a Londra. Qualche giorno fa l'ho abbracciato e ho toccato il defibrillatore sottocutaneo, mi ha fatto un po' strano. Invece, lui è sereno e ha voglia di spaccare il mondo. Sono contento per Edo”.