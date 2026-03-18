Bove: "Quanto mi mancava questa sensazione. Un gol per la mia ragazza, solo io e lei sappiamo..."

Il primo gol dopo il malore. L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è tornato a festeggiare per una rete segnata in campo ad un anno e mezzo di distanza dalla sua ultima segnatura.

“Per la mia ragazza”

"Questo gol è per la mia ragazza - ha dichiarato l'ex viola - perché solo noi due sappiamo cosa abbiamo passato e senza di lei non avrei potuto fare nulla e devo ringraziarla per essermi stata accanto ogni giorno della mia riabilitazione".

“Mi mancavano queste sensazioni”

“Era un gol facilissimo, a porta vuota, ma l'esultanza è stata incredibile. Sono andato direttamente dai tifosi. Sono felicissimo per me e per tutta la squadra che mi ha supportato negli ultimi due mesi.Quanto mi mancavano queste sensazioni”.

“Posso fare una partita intera”

“Mi sento molto bene posso giocare un'intera partita, ma tutto dipende da cosa decide l'allenatore. La squadra sta andando bene e io voglio dare il mio contributo. Vediamo come posso aiutare la squadra in futuro”.