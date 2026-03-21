Ceccarini: "De Gea potrebbe essere una soluzione per la Juve nonostante la non grande stagione, come tutta la Fiorentina"

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini inserisce anche De Gea nella rosa di nomi seguiti dalla Juve per la prossima estate:

“Per la porta Carnesecchi e Restes rimangono prime scelte ma la lista si sta allungando. Tra i monitorati c’è anche Tzolakis dell’Olympiakos. Un numero uno che piace tanto è Alisson ma strapparlo al Liverpool è un’impresa quasi titanica. Tanto più che il brasiliano proprio in questi giorni ha prolungato con il club inglese. Anche De Gea potrebbe essere una soluzione, nonostante per lo spagnolo (come del resto per tutta la Fiorentina) non sia stata una grande stagione”.