Arrivano brutte notizie per il Lecce di Di Francesco: Sottil rischia il lungo stop. I dettagli sulle condizioni dell'ex viola

Non arrivano buone notizie per il Lecce di Pantaleo Corvino, vera e propria concorrente della Fiorentina nella corsa alla salvezza, che a 24 ore dalla sfida contro la Roma di Gasperini perde un importante pedina del suo attacco, che assieme al possibile forfait di Banda dopo il malore contro il Napoli potrebbe complicare e come i piani dei salentini.

Sottil rischia il lungo stop: i dettagli

Non prenderà infatti parte alla trasferta l’ex esterno della Fiorentina Riccardo Sottil, tra i piu positivi in casa giallorossa nelle ultime uscite. A comunicare la cosa è stato lo stesso che, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha cercato anche di far luce sulle condizioni fisiche del classe ’99. Questa la nota del club: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Riccardo Sottil, a seguito del persistere della lombosciatalgia, sarà assente in questi giorni in quanto si sottoporrà ad ulteriore visita specialistica”.

E Di Francesco resta con soli 19 giocatori

In tarda mattinata anche Eusebio Di Francesco ha commentato, in conferenza stampa, le condizioni dell’ex esterno viola: "Sottil stava attraversando un momento particolare, per lui è una stagione travagliata da questo punto di vista. Si è fermato per mettersi a posto. Rimango con 19 giocatori di movimento, stiamo perdendo un po' di pezzi"