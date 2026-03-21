Esposito-Kean, la coppia che immaginava Pradè a Firenze. Il tesoretto di Piccoli era destinato al nerazzurro

Potrebbero fare coppia al play-off che dovrà dare l'accesso al Mondiale all'Italia, di sicuro saranno invece rivali in campo domani sera Moise Kean e Pio Esposito. Ma potevano essere coppia-gol anche alla Fiorentina, secondo quanto aveva ipotizzato e sperato Daniele Pradè la scorsa estate.

Il Corriere Fiorentino sottolinea infatti che la società viola si era fatta avanti con l'Inter con un'offerta da 30 milioni per Esposito, immaginando probabilmente proprio il tandem d'attacco. L'Inter però ha chiuso la porta in faccia a tutti e sul classe 2005 ci ha puntato con decisione. La Fiorentina poi destinò quel tesoretto a Roberto Piccoli, preso quasi per la stessa cifra.