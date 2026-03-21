Ci pensa Vanoli ad abbassare i toni su Kean: chiarimento al Viola Park tra i due. E questo Piccoli sì che vale la staffetta

Ha scelto saggiamente la via dello smussamento e non quella dell'esasperazione Paolo Vanoli, che a Sosnowiec si è trovato costretto a fronteggiare il nervosismo di Moise Kean. Una reazione incanalata però sulla via di una positiva tensione sportiva. Almeno di facciata il tecnico ha abbassato i toni e chiuso il caso-Kean prima che potesse nascere. Tra i due poi il chiarimento è andato in scena al Viola Park, secondo La Nazione.

Tutto risolto e relegato a episodio di campo, con alcun strascico in vista di domani: Kean partirà nuovamente titolare contro l'Inter, magari con più minuti nelle gambe ma una staffetta con Piccoli che sarà inevitabile. L'ex Cagliari ha segnato per due partite di fila e ha dato segnali diversi rispetto a qualche mese fa: la competizione per quella maglia ora è viva.