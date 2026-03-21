Kean, è troppo presto per pensare al futuro! Ma c'è già chi lo immagina nello stesso campionato di Retegui

Tra il doppio sogno europeo e Mondiale con Fiorentina e Italia e un'Inter a cui ha fatto malissimo nel recente passato, per Moise Kean non c'è proprio tempo e modo di pensare al futuro. A cosa lo attenderà la prossima estate, dove lui si augura di essere impegnato oltre Oceano con la maglia azzurra. Prima in ogni caso ci sarà da concludere al meglio la stagione in viola, magari centrando un'altra finale e alzando finalmente un trofeo. Sarebbe una conclusione paradossale di stagione.

Eppure Tuttosport rilancia ancora la concreta chance che questa sia la sua ultima stagione a Firenze. C'è il Milan di Allegri che lo considera pedina ideale da inserire ma c'è anche la solita tentazione araba, che per Kean vorrebbe dire andare a far compagnia a Retegui, che con lui condivide anche l'attacco in Nazionale. Ma è ancora decisamente troppo presto.