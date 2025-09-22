Il Salotto del Calcio in onda stasera: il KO con il Como e il periodo orribile della Fiorentina di Pioli

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della grave sconfitta dei Viola di Stefano Pioli contro il Como. Inoltre, lo sguardo si sposterà anche sul prossimo impegno contro il Pisa, un ostacolo da non sottovalutare per una squadra così in difficoltà come quella gigliata.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Max Mugelli, pilota Ferrari Challenge Pro e Sauro Migliori del Ferrari Club Prato. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.