La volontà della Fiorentina attraverso le scelte di Vanoli: il punto sul futuro di Rugani

Tra i tanti giocatori sotto esame in questo finale di stagione in casa Fiorentina c'è sicuramente Daniele Rugani, difensore viola arrivato a gennaio dalla Juventus.

La formula

La formula del prestito ormai è arcinota: diritto di riscatto a 2 milioni di euro, che può diventare obbligo nel momento in cui il difensore dovesse raggiungere le 5 presenze da almeno 45 minuti in maglia viola. Per adesso è a quota 3. Ne mancano 2 per l'obbligo.

Cosa filtra

E in questo finale di stagione sarà l’impiego che gli darà Paolo Vanoli a suggerire quali sono le intenzioni della Fiorentina per il suo futuro. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non sembra così convinta di volerlo trattenere e al momento è più probabile che si vada verso l’addio a fine campionato che non il contrario. Rugani, lo ha anche detto, vorrebbe rimanere a Firenze. Ora tocca a lui in questo finale di stagione dare il massimo per cercare la conferma.