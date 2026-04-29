Scatta il caso Rugani per la Fiorentina. E Paratici...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Mancano due presenze da almeno 45 minuti (oltre alla salvezza della Fiorentina) per arrivare al riscatto obbligatorio di Daniele Rugani per due milioni di euro che sarebbero versate nelle casse della Juventus.
Rugani spera
Che cosa fare con lui? Come dirimere questo caso? Questi sono i dubbi che aleggiano in casa viola. Nel frattempo, si legge su La Nazione che il giocatore spera nella permanenza.
E Paratici…
Il direttore sportivo, Fabio Paratici, potrebbe anche ridiscuterne i termini scrive ancora il quotidiano locale.
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