Il meno due per passare definitivamente dalla Juventus alla Fiorentina

Non basta che si concretizzi la salvezza per far diventare Daniele Rugani un giocatore della Fiorentina. Per il riscatto obbligatorio (fissato a due milioni di euro) del centrale proveniente dalla Juventus si deve anche verificare anche un'altra condizione legata al suo impiego in campo.

Cinque presenze

Cinque presenze da almeno 45 minuti, questo è richiesto dal contratto d'acquisto stipulato dal club viola con quello bianconero nel corso dell'ultimo mercato invernale.

Meno due

E il giocatore sta facendo il conto alla rovescia, perché mancano due presenze con questo minutaggio per completare l'operazione. In questo momento il suo destino è in mano a Vanoli, ma anche a Paratici perché l'impiego del giocatore o meno in queste quattro gare che mancano alla fine della stagione, verrà concordato tra le parti, in base anche alle valutazioni tecniche fatte su di lui.