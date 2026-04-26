Rugani: "Dopo un po' abbiamo capito che poteva essere utile anche un punto. Obiettivo quasi raggiunto, siamo soddisfatti"

Il commento finale da parte di Daniele Rugani arriva anche al media ufficiale della Fiorentina:

"Abbiamo provato a vincerla, poi incontrate alcune difficoltà abbiamo capito che un punto poteva essere utile per il nostro percorso. Credo che abbiamo fatto una partita di buon livello, con diverse assenze, molto caldo, penso che la squadra si sia adattata bene alle difficoltà. La squadra negli ultimi mesi è diventata molto più solida, c’è uno spirito diverso rispetto ai mesi precedenti e questo ci ha portato a fare tanti punti. Avremmo voluto vincerla ma questo punto ci avvicina all’obiettivo che tanti mesi fa spaventava un po’ tutti per cui dobbiamo essere soddisfatti.

Quando sono arrivato qua il mio obiettivo era salvare la Fiorentina, a livello personale l’obiettivo è molto vicino e lavorerò ancora per questo. Ora affrontiamo la Roma e un finale di campionato difficile, siamo stati bravi a fare punti in queste partite. Abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà anche le grandi".