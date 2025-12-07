Altro che megafoni e patti, la Fiorentina è una zattera alla deriva. Club più impegnato a negare l'evidenza che a trovare soluzioni

Altro che svolta, qui siamo alla resa ed è solo dicembre. Così il Corriere Fiorentino analizza l'ennesima ignobile uscita della Fiorentina: ci si era avvicinati al match con lo pseudo entusiasmo ricreato dal ‘patto del megafono’ sancito tra Dzeko e i tifosi. Ma i frutti in campo sono stati esattamente gli stessi delle partite precedenti. La Fiorentina è una zattera alla deriva, in attesa solo di andare incontro al proprio naufragio.

Da Vanoli non è arrivato alcun contributo, dalla società men che meno, anzi ci si è impegnati più a negare l'evidenza (vedi le parole di Ferrari) che a trovare soluzioni. Servivano manager per gestire l'emergenza ma si è scelto per le solite soluzioni interne. E ora forse non basterebbe neanche battere il Verona.