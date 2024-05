Enzo Bucchioni, opinionista di parte gigliata, ha commentato per Radio Bruno Toscana la sconfitta della Fiorentina di ieri sera, caduta contro l'Olympiakos:

“La Fiorentina non ha giocato, ha avuto un blocco psicologico dovuto alla paura di sbagliare. Quando hanno visto che alcune situazioni non andavano, hanno iniziato a pensare che la gara fosse stregata, maledetta. Sono partiti pensieri che hanno costituito una montagna da scalare”.

“La Viola si è fatta prendere dall'ansia”

"La squadra ha gioco e carattere, ma non ha avuto la giusta rabbia; si è fatta prendere dall'ansia e dalla paura. Ciò che fa rabbia è il fatto che l'Olympiakos era battibile, una formazione modesta. La Fiorentina che aveva superato il Bruges avrebbe dovuto mangiarsi i greci".

“Non è solo colpa di Ranieri”

“Biraghi faticava a tenere la linea, dunque ci stava di cambiarlo con Ranieri, che ha giocato una vita come terzino sinistro. Italiano non ci ha pensato nemmeno ad inserire Parisi perché ci voleva un uomo per stare più vicino all'attaccante. Infatti l'errore sul gol è collettivo, non individuale di Ranieri su El Kaabi. In quell'occasione, Milenkovic avrebbe dovuto tenere la marcatura e non andare a protestare con l'arbitro. Secondo me, il fallo c'era ma se l'arbitro non fischia bisogna continuare a giocare”.