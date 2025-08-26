Non è stata un'estate semplice per quanto riguarda il tema rinnovi di contratto. L'attesa per Moise Kean è stata principalmente condizionata dalla clausola della prima metà di luglio, mentre con Rolando Mandragora non c'è stato ancora modo di trovare un'intesa sul lungo termine. Ma qualcosa, negli ultimi giorni, è cambiato in positivo.

Kean, il rinnovo è pronto. Manca solo l'annuncio

Moise Kean sta per rinnovare con la Fiorentina. Questo quanto annunciato prima della gara d'andata contro il Polissya dal direttore generale viola Alessandro Ferrari, che ha esplicitamente parlato di annuncio nelle settimane seguenti. Entro la fine del calciomercato o poco dopo, dunque, si attende l'ufficialità del rinnovo del contratto del classe 2000, che dunque allungherà presumibilmente fino al 2030 e con una clausola rescissoria, se non eliminata, almeno più alta di quella attuale.

Le parti ci riprovano: per Mandragora non è ancora detta

La situazione di Rolando Mandragora, invece, è più delicata. La richiesta del calciatore e dell'entourage è di circa 1,8-2 milioni di euro a stagione, mentre la Fiorentina non è disposta a offrire cifre simili. Questa distanza ha raffreddato la trattativa, tanto che dai primi di agosto si sono interrotti i contatti. Le parti, recentemente, sembrano però aver riallacciato con sensazioni diverse e soprattutto con meno distanza. Il rinnovo di Mandragora, comunque, non è tema di stretta attualità: il contratto attuale è in scadenza nel 2026 con opzione per un'altra stagione a favore della Fiorentina. Club e procuratori torneranno al tavolo da settembre in poi, quando il tema mercato sarà definitivamente messo alle spalle. L'ingaggio sarà ritoccato e alzato, ma le condizioni della società restano chiare.