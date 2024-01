L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali ha analizzato la situazione in casa viola a Tag24.it, a cominciare dal pari contro l'Udinese: “I problemi della Viola sono ormai noti, la vedo sicuramente incostante. Quando ha l'opportunità per allungare, si lascia spesso andare. Ci sono dei problemini in fase realizzativa, sono quelli da risolvere con il mercato”.

“Presto per dare giudizi”

Sul calciomercato: “Ancora è presto per dare giudizi sull'operato della società. Però sarebbe un peccato buttare via quanto fatto di buono fino a questo momento. Italiano? Non so se sia un problema che parta da lui, ma dopo aver fatto partire di altissima qualità, poi la Fiorentina si perde in un bicchier d'acqua. Se ci fosse continuità, si potrebbe lottare per l'Europa”.