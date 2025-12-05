La Nazione: Dress code viola per Sassuolo

Su La Nazione in edicola questa mattina si legge del confronto tra la Fiorentina e i tifosi, dell'esodo verso Reggio Emilia e delle mosse di Vanoli per contrastare il Sassuolo.

In prima pagina

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge: “Viola smoking. La Fiesole c'è!”

Pagina 2 e 3

A pagina 2: “Un muro tutto viola. Sciarpa e bandiera. Dress code Sassuolo. Appello della Fiesole”. E a pagina 3: “L'evoluzione Mandragora. Geometrie e inserimenti. A due o a tre non cambia. Lì nel mezzo serve Rolly”.