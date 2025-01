Crisi senza fine per De La Fuente: la Fiorentina non sa più vincere. E il ritorno con il Milan adesso diventa da dentro o fuori

Non solo la Fiorentina maschile verte in un pessimo stato di forma e salute. Anche la formazione femminile, allenata da Sebastian De La Fuente, sta vivendo un ultimo mese da incubo, cominciato tutto con la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Roma.

L'ultimo mese da incubo della Femminile

Intendiamoci, già prima c'erano stati segnali poco incoraggianti, a partire dal gravissimo KO interno subito al Viola Park a settembre con il Wolfsburg. Ma siccome le avversarie del playoff di Champions League erano “di un'altra categoria”, destano più preoccupazione gli ultimi risultati delle ragazze. KO a Roma contro la Lazio, che aveva meno della metà dei punti in classifica delle Viola; pari interno col Sassuolo, dopo un altro punto preso col Milan ma anche la sconfittissima di Como, contro la ex squadra del tecnico argentino.

Dall'addio dell'islandese all'ultima vittoria di dicembre

Allenatore che, adesso, rischia seriamente. Il clima nello spogliatoio non è più lo stesso e il mercato di riparazione sta cambiando anche le carte in tavola. Una delle senatrici, come Johannsdottir, ha lasciato, mentre continua a non convincere il portiere scelto per questa stagione, Fiskerstrand. L'ultimo successo in Serie A risale al 7 dicembre contro la Sampdoria, un po' come la maschile, appunto, che non vince da inizio dicembre, dall'uno a zero al Cagliari. A differenza della situazione di Palladino, però, qui De La Fuente sembra più sul lastrico. Nella stagione in cui le campionesse della Roma stanno steccando, il crollo della Viola non è ammissibile, lontana sette lunghezze dall'Inter che nelle scorse stagioni è sempre finita dietro.

E in settimana c'è il ritorno con il Milan

Insomma, tutto fa pensare ad un imminente cambio in panchina. La Champions League si sta allontanando pericolosamente e il buon percorso in Coppa Italia non basterebbe a salvare la faccia dell'allenatore. Molto passerà proprio da quest'ultima competizione: il 28 si gioca il ritorno dei quarti di finale con il Milan, per provare a ritrovare qualche gioia… anche al Viola Park.